La formula dell’Inter da 35 MILIONI per l’assalto a Zirkzee

Sarà un’estate di importanti cambiamenti quella che attende l’Inter. Con l’impegno del Mondiale per Club a giugno, peraltro, la necessità di programmare con largo anticipo la prossima stagione sembra essersi fatta più stringente, tanto che i dirigenti nerazzurri sarebbero a lavoro su diversi profili, in ogni reparto.

In attacco, in particolare, c’è un nome che sta prendendo quota con forza. Si tratta di Joshua Zirkzee, reduce da un’annata deludente al Manchester United e alla ricerca di un rilancio importante per la sua carriera.

Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter starebbe già definendo il piano per arrivare all’olandese: prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligo a determinate condizioni, questa dovrebbe essere la formula. Il pagamento per la sua permanenza in nerazzurro dovrebbe aggirarsi attorno ai 35 milioni di euro più bonus, in linea con i 40 milioni pagati dal Manchester United un anno fa.