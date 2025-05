Inter-Napoli anche sul mercato: scontro TOTALE per il bomber

Il duello Inter-Napoli ha infiammato tutta l’annata di Serie A e arriverà alla resa dei conti nelle ultime due giornate di campionato, che decideranno chi vincerà lo Scudetto. Tuttavia, il duello sembra destinato a protrarsi anche nei prossimi mesi, fuori dal campo.

Entrambi i club, infatti, hanno messo gli occhi su Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il centravanti francese sia già stato osservato più volte dal Napoli e come anche l’Inter monitori il suo profilo da tempo.

Bonny ha una valutazione in costante crescita, vista anche la giovanissima età, e oggi è arrivata a circa 20 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe salire ulteriormente, vista l’ampia concorrenza per il centravanti, che piace tanto anche in Premier League. In particolare, sarebbe il Chelsea il club a essersi mosso con più decisione.