Infortunio Lautaro: il ritorno in campo dipende da un fattore

Il recupero lampo per Inter-Barcellona era sembrato quasi un miracolo. La prestazione in campo di Lautaro Martinez, un gol e un rigore procurato, anche qualcosa in più. Ora, però, il capitano nerazzurro è di nuovo ai box da diversi giorni e il suo recupero è una questione da trattare con massima prudenza.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Lautaro Martinez sarà l’unico ancora out per la sfida contro la Lazio, fondamentale per mettere pressione al Napoli e mantenere vivo il sogno Scudetto. Il suo ritorno richiedere più tempo rispetto a Pavard, Mkhitaryan e Frattesi, che saranno nuovamente arruolati per la gara di San Siro.

L’obiettivo per il rientro è, come palesato da diverso tempo, l’ultima gara di Serie A, contro il Como, in modo da completare il rodaggio per la finale di Champions League. Resta da capire se l’argentino partirà da titolare in campionato o se subentrerà dalla panchina. Come sottolinea la Rosea, molto dipenderà da quando effettivamente verrà giocata la gara, se nel weekend o se verrà anticipata in mezzo alla settimana.