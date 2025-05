Inzaghi ha già scelto i TITOLARI per la finale di Champions

Mancano ancora due settimane alla finale di Champions League, ma in casa Inter l’atmosfera pare essere già elettrica. Lo stesso Simone Inzaghi sembra già al lavoro per definire la strategia per affrontare al meglio il Paris Saint-Germain.

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe già scelto la formazione titolare da schierare a Monaco di Baviera. Non ci sarebbero grandi sorprese in merito, con tutti i fedelissimi in campo. Questo l’undici: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez.

Il tecnico, allora, dovrà ora gestire al meglio le forze, con i rientranti Pavard, Mkhitaryan e Frattesi già contro la Lazio, mentre ci sarà ancora da attendere per Lautaro Martinez. Qualche titolare sarà costretto a fare gli straordinari fino al 31 maggio, ma l’obiettivo del tecnico è portare tutti al top della forma per la sfida decisiva con il PSG.