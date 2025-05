Pedullà annuncia 4 MOSSE dell’Inter al Mondiale per Club

I primi verdetti stagionali stanno arrivando e, sebbene l’Inter abbia ancora diversi obiettivi in ballo, a livello dirigenziale sono iniziati da tempo i primi movimenti per programmare il futuro, con diversi investimenti nel mirino del club.

L’obiettivo a stretto giro è rafforzare la rosa in vista del Mondiale per Club, ultimo impegno di una stagione lunghissima. Ne ha parlato Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube. L’esperto di mercato ha evidenziato le diverse mosse in programma per l’Inter.

Mercato Inter al Mondiale per Club, le parole di Alfredo Pedullà

Queste le parole di Alfredo Pedullà sulle mosse di mercato dell’Inter in vista del Mondiale per Club, tra Sucic, Luis Henrique e il futuro di Frattesi:

“L’Inter farà gli acquisti giusti per il Mondiale per Club. Vuole chiudere la pratica Luis Henrique con il Marsiglia, ha il sì del ragazzo. Ha già preso Sucic e ha altre soluzioni molto aperte. Vorrà prendere un attaccante e dovrà decidere il futuro di Frattesi, ma non prima della finale di Champions League”.