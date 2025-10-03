Frattesi reclama spazio: “Esclusioni all’Inter dolorose”

Quella che doveva trasformarsi nella stagione della consacrazione di Davide Frattesi, fino a questo momento ha concessolo solamente 72 minuti di gioco al centrocampista dell’Inter. Complice il rientro in ritardo dall’infortunio da cui ha recuperato la scorsa estate, l’ex Sassuolo si è dovuto accontentare di tre scampoli di gara (21 minuti con l’Ajax, 25 col Sassuolo e 26 col Cagliari).

Contro lo Slavia Praga, match nel quale sarebbe dovuto partire da titolare, è stato invece frenato da un improvviso mal di pancia che lo ha messo fuorigioco a poche ore dal match. “Esclusioni dolorose”, le ha definite questa mattina Tuttosport che ha pure evidenziato come per assurdo l’attuale minutaggio complessivo sia inferiore rispetto a quello mediamente collezionato in due anni con Simone Inzaghi.

A caccia della prima presenza da titolare in questa stagione, Frattesi spera dunque di poter essere lanciato dal primo minuto domani pomeriggio contro la Cremonese. Del resto, era stato proprio Chivu la scorsa estate a convincere il ragazzo a non lasciare l’Inter dopo qualche malumore avuto con Inzaghi, “spiegandogli come lo considerasse centrale nel suo progetto”.

Domani, sarà apertissimo il ballottaggio a centrocampo sia con Barella che con Mkhitaryan, anche se a rimanere fuori potrebbe essere Calhanoglu dopo la forte botta subita al ginocchio lo scorso martedì. Di sicuro, secondo il quotidiano torinese, “un’altra esclusione aprirebbe di nuovo il dibattito sul futuro di Frattesi, predisposto negli ultimi dieci mesi ai ‘mal di pancia’, questa volta più psicologici che fisici…”.