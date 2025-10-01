Dove vedere Inter-Cremonese, diretta tv e streaming del match
Tutte le info per seguire il match
Quando si gioca Inter-Cremonese, 6a giornata Serie A
Dopo l’ottima vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga, l’Inter vuole proseguire il suo filotto di successi, arrivando a quota 5. A San Siro, i nerazzurri sfidano la Cremonese, nella 6a giornata di Serie A, l’ultima prima della seconda sosta per le nazionali di questa stagione.
Il calcio d’inizio di Inter-Cremonese, match della seconda giornata del campionato di Serie A 2025/2026, è fissato per sabato 4 ottobre alle ore 18:00 (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-CREMONESE).
Inter-Cremonese, dove vederla: DAZN o Sky?
Inter-Cremonese verrà trasmessa sabato 4 ottobre alle ore 18:00 in diretta tv su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
La gara che si disputerà a San Siro, sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Cremonese in diretta insieme a voi!