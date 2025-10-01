Probabili formazioni di Inter-Cremonese: dubbio Thuram

Reduce dall’ottimo successo in Champions League contro lo Slavia Praga, l’Inter si appresta a chiudere questo primo importante ciclo di partite alla vigilia di una nuova sosta del mese di ottobre dedicata agli impegni delle Nazionali. Alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato, i nerazzurri dovranno vedersela questo sabato 4 ottobre a San Siro contro la sorprendente Cremonese di Davide Nicola.
La formazione neo promossa, infatti, ha collezionato ben 2 vittorie e 3 pareggi in questo avvio di stagione, rimanendo sino a questo momento imbattuta in campionato (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-CREMONESE). Per quanto riguarda le scelte di formazione, in casa Inter il dubbio principale è legato alle condizioni di Marcus Thuram, uscito per un problema muscolare in Champions League.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Cremonese:
4 Ottobre 2025 – 18:00
Meazza, San Siro
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 25 – Akanji 6 – De Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 30 – Carlos Augusto 10 – Lautaro Martinez 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
12 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 31 Bisseck, 36 Darmian, 32 Dimarco, 42 Palacios, 8 Sucic, 17 Diouf, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 9 Thuram
Ballottaggi
Carlos Auguato-Dimarco 60-40%, Esposito-Thuram 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Cremonese
3-5-2
Formazione
16 – Silvestri 24 – Terracciano 6 – Baschirotto 15 – Bianchetti 7 – Zerbin 38 – Bondo 33 – Grassi 32 – Payero 3 – Pezzella 20 – Vazquez 99 – Sanabria Davide Nicola
Panchina
69 Nava, 4 Barbieri, 22 Floriani, 23 Ceccherini, 55 Folino, 30 Faye, 27 Vandeputte, 19 Sarmiento, 48 Lordkipanidze, 90 Bonazzoli, 10 Vardy, 11 Johnsen
Ballottaggi
Vazquez-Bonazzoli 50-50%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Audero, Collocolo, Moumbagna
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: