Probabili formazioni di Inter-Cremonese: dubbio Thuram

Reduce dall’ottimo successo in Champions League contro lo Slavia Praga, l’Inter si appresta a chiudere questo primo importante ciclo di partite alla vigilia di una nuova sosta del mese di ottobre dedicata agli impegni delle Nazionali. Alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato, i nerazzurri dovranno vedersela questo sabato 4 ottobre a San Siro contro la sorprendente Cremonese di Davide Nicola.

La formazione neo promossa, infatti, ha collezionato ben 2 vittorie e 3 pareggi in questo avvio di stagione, rimanendo sino a questo momento imbattuta in campionato (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-CREMONESE). Per quanto riguarda le scelte di formazione, in casa Inter il dubbio principale è legato alle condizioni di Marcus Thuram, uscito per un problema muscolare in Champions League.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Cremonese: