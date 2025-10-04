Rinforzi in difesa: “L’Inter pesca da Bayern e Arsenal”

Un reparto che è cambiato poco rispetto ad altri nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato per l’Inter, è quello della difesa. L’unico nuovo innesto è stato Akanji e ci sono tanti giocatori avanti con gli anni e in scadenza di contratto che possono salutare a fine stagione. Per sostituirli, la dirigenza nerazzurra cercherà altri rinforzi con idee ben precise come rivela Niccolò Ceccarini su TMW:

“Anche l’Inter è sempre in movimento. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore che in prospettiva possa aumentare la qualità del reparto. Ci sono diverse opzioni che l’Inter sta valutando. Un centrale che viene seguito è Joel Ordonez del Bruges, un profilo con tanti margini di miglioramento ancora. La ricerca però va avanti anche perché più avanti potrebbero esserci opportunità che magari in questo momento non si intravedono”.

Oltre al giovane difensore de Bruges, l’Inter però guarda anche a profili esperti come Kim del Bayern e Kiwior dell’Arsenal (ora però in prestito al Porto), come sottolinea sempre il medesimo giornalista: “Tra i profili da non dimenticare c’è anche Kiwior dell’Arsenal, che in passato è stato cercato dal Napoli. Occhio anche a Kim del Bayern Monaco. Per il momento solo idee che però con il passare del tempo si potrebbero trasformare in ipotesi”.