“Costa 1,8 milioni al minuto”: dubbi sul nuovo acquisto

Spunta l'analisi sui costi dei giocatori

Piero Ausilio

Nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, la dirigenza dell’Inter ha cercato di ringiovanire la rosa con alcuni innesti di qualità ma con un’età media più bassa rispetto alla rosa che ha caratterizzato il ciclo di Simone Inzaghi nelle ultime stagioni e questo processo andrà avanti anche nel 2026.

Un acquisto su cui emergono alcuni dubbi è quello di Andy Diouf arrivato per oltre 20 milioni dal Lens ma che fin qui ha giocato poco. La Gazzetta dello Sport analizza infatti la gestione che mister Cristian Chivu sta facendo del centrocampista francese e ne parla in questo modo nella sua edizione online, in merito anche ai costi:

“Il francese è stato impiegato solo 11 minuti contro il Torino, poi ha collezionato solo panchine. Il debutto in Serie A non è stato esaltante: per lui un paio di passaggi sbagliati ed alcuni errori in costruzione. Acquistato dal Lens per venti milioni di parte fissa più altri cinque di bonus, fin qui è costato 1,8 milioni a minuto. Nessun caso però, almeno per ora. Pura e semplice gestione di un ragazzo che deve ancora adattarsi al calcio italiano. Il suo momento arriverà”.

