Dubbio a metà campo per Chivu: Sucic o il debuttante

In casa Inter ci sono grandi riflessioni da parte di Cristian Chivu e del suo staff in merito alle scelte di formazione da fare per la gara odierna con la Cremonese. Il tecnico nerazzurro deve infatti fare i conti con la probabile assenza di Hakan Calhanoglu per la botta subita in Champions League e quindi c’è un posto libero a metà campo.

Come riporta l’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, per l’Inter potrebbe scendere in campo Barella da regista al posto del turco infortunato e al suo fianco una mezzala sarà come sempre Mkhitaryan. Resta però ancora il dubbio su chi sarà l’altro centrocampista da mettere al fianco destro dell’ex Cagliari.

Il ballottaggio riguarda Petar Sucic e Davide Frattesi. Per Chivu c’è quindi il dubbio su chi mandare in campo tra il croato che ha già fatto vedere ottime cose sin qui in nerazzurro e l’italiano che invece non ha ancora mai giocato da titolare in questa stagione e per lui sarebbe quindi un debutto dal 1′ in Serie A con l’Inter.