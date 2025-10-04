Allarme Calhanoglu per Chivu: è in dubbio per queste gare

A poche ore dalla sfida tra Inter e Cremonese che si disputa quest’oggi a San Siro alle ore 18, arriva una notizia che non può affatto far piacere al tecnico nerazzurro Christian Chivu e ai suoi tifosi. Si tratta di un problema fisico per Hakan Calhanoglu che rischia di metterlo ko per questo match di campionato.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, rimane in forte dubbio la presenza del regista dell’Inter per questa partita visto che è vittima di un lieve infortunio. Non si tratta di nulla grave però il turco potrebbe non essere in grado di prendere parte alla partita con la Cremonese di oggi a San Siro.

Calhanoglu ha infatti subito una brutta botta alla gamba destra nel finale di partita contro lo Slavia Praga in Champions League. Per il numero 20 dell’Inter ora la corsa è tornata abbastanza fluida ma Chivu non vuole rischiare e potrebbe lanciare uno tra Sucic o Frattesi. L’ex Milan potrebbe tornare a giocare poi con la Turchia nella sosta di Serie A.