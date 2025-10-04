Atletico Madrid-Inter in Africa: annuncio a sorpresa
Sfida con gli spagnoli da giocare in Africa
A sorpresa l’Inter ha fatto un annuncio ufficiale sul proprio sito ufficiale in merito a una partita che sarà giocata contro l’Atletico Madrid in terra africana. Questo match verrà infatti disputato venerdì 10 ottobre alle ore 18 a Bengasi in Libia, nel corso quindi della sosta per le nazionali che tutti club europei osserveranno la prossima settimana.
Questo Atletico Madrid-Inter sarà un test amichevole al quale dovranno dunque partecipare per forza soltanto i giocatori più giovai oppure quelli non convocati dalle rispettive selezioni nel corso delle prossime gare delle nazionali. In palio ci sarà la Reconstruction Cup, come si evince dalla nota ufficiale del club nerazzurro:
Impegno internazionale per l’Inter durante la sosta per le nazionali: venerdì 10 ottobre alle 18:00 i nerazzurri affronteranno in amichevole l’Atletico Madrid. Il match – organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL) – si disputerà in Libia, a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium e assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup. Si tratterà di un antipasto di Champions League, con Inter e Atletico che torneranno poi ad affrontarsi nella massima competizione europea il 26 novembre nella quinta giornata della League Phase a Madrid.