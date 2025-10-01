1 Ottobre 2025

Infortunio Thuram, stop UFFICIALE: ecco l’esito degli esami

Come sta l'attaccante francese

Marcus Thuram al termine di Inter-Slavia Praga

Brutte notizie per l’Inter in riferimento alle condizioni di Marcus Thuram dopo gli esami strumentali cui si è sottoposto quest’oggi. Nonostante l’ottimismo filtrato ieri sera al termine del match vinto contro lo Slavia Praga sul fastidio accusato alla coscia sinistra, l’attaccante francese sarà costretto a fermarsi ai box per qualche giorno e saltare la prossima gara di campionato contro la Cremonese.

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter sull’infortunio di Thuram: “Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

Come confermato dal club nerazzurro, solamente settimana prossima ne sapremo di più sui tempi di recupero. Non è dunque escluso che l’attaccante dell’Inter possa anche saltare gli impegni con la Nazionale Francese previsti a partire dalla prossima settimana.

