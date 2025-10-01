Sabatini svela: “In America Chivu disse QUESTO a Lautaro”

Esaltando le qualità di Cristian Chivu dopo le ultime quattro vittorie di fila messe a segno tra campionato e Champions League con l‘Inter, Sandro Sabatini sul suo canale Youtube ha raccontato un retroscena che risale allo scorso Mondiale per Club. Si tratta di un episodio avvenuto tra il tecnico rumeno e Lautaro Martinez, dopo quel famoso sfogo del capitano argentino contro alcuni compagni avvenuto dopo l’eliminazione dalla competizione.

Queste le parole del giornalista: “In America, la notte che succede il casino con Lautaro che in televisione dice che è colpa di chi non si impegna, quando tornano in albergo c’era tutto il programma di viaggio per il giorno successivo. Lautaro dice: ‘Mister, posso andare via io perché ho l’aereo per andare in Argentina?’. Chivu gli dice: ‘No, perché sei il capitano e fai tutto quello che fanno gli altri, soprattutto dopo aver detto certe frasi’. La mattina dopo Lautaro partecipa da capitano alla riunione della squadra, nella quale Chivu riesce a tirare fuori la verità, il meglio da parte di tutti. Il meglio significa l’unico modo di ricostruire uno spogliatoio screpolato, perché a lungo andare se fai 11 titolari e 11 riserve, 11 figli e 11 figliastri, mezzo spogliatoio non ce l’hai più”.