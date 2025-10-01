Dove giocherà l’Inter in attesa del nuovo stadio di Milano

Il nuovo stadio di proprietà di Inter e Milan è destinato davvero a diventare realtà nel giro di pochi anni. Con l’approvazione del Consiglio Comunale dello scorso lunedì, infatti, i club hanno ottenuto il via libera per l’acquisizione dell’intera area di San Siro che entro il mese di novembre passerà dunque nelle mani delle due società.

Secondo le prime stime, in attesa della presentazione del nuovo progetto, il lavori del nuovo impianto potrebbero iniziare durante il 2027. Grande curiosità in merito da parte dei tifosi di Inter e Milan, considerando soprattutto che il nuovo stadio sorgerà nell’area di San Siro attualmente dedicata ai parcheggi e che non sarà sicuramente pronto prima del 2031.

Nel frattempo, dunque, dove giocheranno Inter e Milan? Come spiegato da Martina Riva (Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili) ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, i due club potranno continuare a giocare nell’attuale Meazza. Questo perché è sì prevista una rifunzionalizzazione del ‘vecchio’ impianto, ma questa avverrà solamente alla consegna del nuovo stadio.

Queste la parole pronunciate dall’Assessora a fare chiarezza: “Milan e Inter giocheranno a San Siro fin quando non sarà pronto il nuovo stadio. Si partirà con nuovo stadio dopo lo spostamento del tunnel Patroclo. Solo dopo il completamento del nuovo stadio ci si occuperò della rifunzionalizzazione del Meazza”.