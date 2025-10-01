Infortunio Thuram: quante partite SALTA con l’Inter

Nonostante la grande prestazione, Inter-Slavia Praga non sarà una serata piacevole da ricordare per Marcus Thuram. L’attaccante francese, infatti, è stato costretto a uscire nel secondo tempo, per via di un infortunio, che ha subito messo in agitazione tutto il mondo nerazzurro.

Secondo le prime notizie sulle sue condizioni, Thuram avrebbe subito una contrattura alla coscia sinistra. In attesa degli esami di domani che chiariranno meglio l’entità del problema, ci sono diversi dubbi sulla sua presenza contro la Cremonese.

Infatti, se anche non fosse costretto a saltare la gara, sembra essere concreta la possibilità di una sua partenza dalla panchina. Al suo posto potrebbe giocare Bonny, già candidato oggi per una maglia da titolare, o Pio Esposito, entrato totalmente nelle rotazioni in attacco.