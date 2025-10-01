1 Ottobre 2025

Infortunio Thuram: quante partite SALTA con l’Inter

Il francese è uscito nel secondo tempo della sfida contro lo Slavia Praga

Marcus Thuram dopo Inter-Slavia Praga

Nonostante la grande prestazione, Inter-Slavia Praga non sarà una serata piacevole da ricordare per Marcus Thuram. L’attaccante francese, infatti, è stato costretto a uscire nel secondo tempo, per via di un infortunio, che ha subito messo in agitazione tutto il mondo nerazzurro.

Secondo le prime notizie sulle sue condizioni, Thuram avrebbe subito una contrattura alla coscia sinistra. In attesa degli esami di domani che chiariranno meglio l’entità del problema, ci sono diversi dubbi sulla sua presenza contro la Cremonese.

Infatti, se anche non fosse costretto a saltare la gara, sembra essere concreta la possibilità di una sua partenza dalla panchina. Al suo posto potrebbe giocare Bonny, già candidato oggi per una maglia da titolare, o Pio Esposito, entrato totalmente nelle rotazioni in attacco.

