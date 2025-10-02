Gazzetta avvisa l’Inter: “Thuram salta queste partite”

Non sono certo arrivate buone notizie in casa Inter ieri pomeriggio al termine degli esami strumentali svolti da Marcus Thuram. Nonostante l’ottimismo palesato dal calciatore al termine dell’incontro vinto dallo Slavia Praga, l’infortunio accusato lo terrà ai box per diverse partite. Il francese, infatti, ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

L’unica nota positiva per il club nerazzurro è che di mezzo vi saranno due settimane di pausa per gli impegni delle Nazionali, nel corso delle quali Thuram potrà svolgere terapie per cercare di non forzare e recuperare con calma. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, l’attaccante potrebbe rimanere fuori circa un mese e perdersi complessivamente tre partite con l’Inter.

Oltre alla Cremonese, che sicuramente non lo vedrà tra i convocati, Thuram dovrebbe dunque perdersi altri due match con i nerazzurri. Così la rosea: “Il figlio di Lilian potrebbe ragionevolmente saltare tre partite (Cremonese, Roma e Union Saint-Gilloise) più un paio di sfide con la nazionale francese”.