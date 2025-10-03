“Ad un passo dall’Inter”: erede di Calhanoglu dalla Serie A

Dopo l’ottimo successo ottenuto in Champions League, l’Inter domani pomeriggio dovrà affrontare la Cremonese alla ricerca della quinta vittoria consecutiva. Una partita che nasconde parecchie insidie, non solo per le qualità di un avversario che ha avuto un grande avvio in questo campionato, ma anche per alcune incognite legate alla formazione nerazzurra.

Sicuro assente sarà Marcus Thuram, alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Da valutare, inoltre, anche le condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito zoppicante da San Siro lo scorso martedì sera in seguito ad una forte contusione al ginocchio. Com’è noto, all’interno dell’organico nerazzurro con la cessione di Asllani non vi sono sostituti naturali al centrocampista turco. Gli unici a potersi adattare sono Barella e Zielinski, che di ruolo però fanno le mezzali.

Per questa ragione, stando a quanto svelato da Fernando Siani su Cronache di Spogliatoio, l’Inter aveva sfiorato un buon colpo la scorsa estate dal Como per l’erede di Calhanoglu: “Un uccellino mi ha detto una cosa. Mi ha detto che in estate è stato molto vicino l’acquisto di Da Cunha per l’Inter, che sarebbe stato l’erede di Calhanoglu. Mi han detto che era davvero molto vicino, poi l’Inter ha fatto fatica a vendere Asllani sostanzialmente e questa cosa è saltata”.