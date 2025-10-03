Convocati UFFICIALI di Gattuso: la scelta su Pio e Frattesi

Questa mattina il commissario tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso ha ufficialmente diramato l’elenco dei 27 convocati in vista dei prossimi impegni di ottobre validi per la qualificazione al Mondiale 2026. Nel calendario degli Azzurri le sfide contro l’Estonia l’11 ottobre a Tallinn e contro Israele il 14 ottobre a Udine.

Per quanto riguarda l’Inter, anche stavolta sono cinque i nerazzurri convocati dal ct Gattuso: Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito. Fiducia, dunque, sia al giovane bomber che nell’ultimo turno di campionato ha trovato la prima rete in Serie A contro i Cagliari, ma anche al centrocampista ex Sassuolo che in questo avvio di stagione non ha ancora trovato grande minutaggio.

Questi i 27 calciatori nella lista di Gattuso:

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).