Frattesi nel mirino di DUE club inglesi: cosa succede
Il centrocampista corteggiato da Premier League
La situazione di Davide Frattesi potrebbe evolversi nelle prossime settimane. Il centrocampista dell’Inter, dopo aver attirato l’interesse del Galatasaray e della Juventus, è finito nel mirino di due società di Premier League.
Come sottolineato da Repubblica, il giocatore continua a trovare poco spazio in nerazzurro a causa della folta concorrenza nel reparto. La sua condizione sta attirando l’attenzione dall’Inghilterra, con il Nottingham Forest e il Newcastle interessati al suo cartellino.
Entrambi i club inglesi starebbero valutando l’operazione sulla base di un prestito. La formula proposta, tuttavia, potrebbe non soddisfare le richieste della dirigenza interista. Il caso resta aperto e le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se si troverà un accordo o se Frattesi rimarrà a Milano fino al termine della stagione.