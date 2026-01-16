Nuova firma per l’Inter: via alla trattativa

La dirigenza nerazzurra non intende perdere Hakan Calhanoglu. Da diversi mesi il Galatasaray segue con interesse il centrocampista turco, ma l’Inter ha pianificato di proseguire con lui. Per questo motivo, nella prossima primavera potrebbe concretizzarsi un prolungamento contrattuale che fino a poco tempo fa sembrava improbabile.

Secondo quanto riporta Il Giornale, il regista turco resterà all’Inter e la società milanese sarebbe pronta ad avviare in primavera le trattative per il prolungamento contrattuale. L’accordo potrebbe estendersi fino al 2028, con un’opzione per un’ulteriore stagione fino al 2029.

La società non vuole trovarsi nella condizione di avere un elemento del suo valore troppo vicino alla scadenza naturale del vincolo. Se la volontà sarà quella di andare avanti insieme, il rinnovo diventerà necessario. Una prospettiva che il club vedrebbe con favore, dato che Calhanoglu si sta confermando un elemento fondamentale anche per Chivu, così come lo è stato in precedenza per Inzaghi.