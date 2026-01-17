Frattesi cambia idea: cosa succede nel suo futuro all’Inter

La situazione legata a Davide Frattesi continua a tenere banco sul fronte mercato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, esperto di trattative internazionali, il centrocampista avrebbe modificato le proprie intenzioni nelle ultime ore.

Nonostante le voci insistenti sul Nottingham Forest, la priorità del giocatore sarebbe quella di rimanere in Italia. L’ipotesi di restare all’Inter non è tramontata, con il calciatore intenzionato a giocarsi le proprie chance in nerazzurro. In alternativa, potrebbe aprirsi uno scenario legato alla Juventus, ma solo a determinate condizioni.

I bianconeri non sembrano disposti a impegnarsi con un obbligo di riscatto, mentre l’Inter non intende concedere il prestito con diritto in ambito nazionale. Una situazione di stallo che complica i possibili sviluppi della trattativa tra le due società italiane.

Sul fronte internazionale, le destinazioni estere non starebbero convincendo particolarmente il giocatore. Per quanto riguarda il Nottingham Forest, Romano ha precisato che circa dieci giorni fa l’Inter aveva tentato uno scambio con Ndoye, proposta respinta dagli inglesi. A meno di un ripensamento da parte del club britannico, questa pista appare al momento bloccata.

La settimana in corso non dovrebbe essere decisiva per il futuro di Frattesi. La società nerazzurra, impegnata in Champions League, preferirebbe non prendere decisioni affrettate prima di valutare tutti gli scenari possibili sul mercato. La strategia è quella di attendere e capire come si evolveranno le diverse opzioni prima di compiere una scelta definitiva.