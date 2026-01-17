Udinese-Inter, Chivu prepara una sorpresa nei titolari

L’Inter si prepara alla trasferta di Udine, in programma oggi alle 15, con alcune modifiche rispetto all’undici visto contro il Lecce nel recupero della sedicesima giornata. Chivu sta ragionando su diverse soluzioni per gestire al meglio le energie della rosa.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, la squadra si è allenata ieri ad Appiano prima di partire in aereo verso Trieste. Il tecnico rumeno sta valutando alcuni dubbi di formazione, concentrati soprattutto a centrocampo e in difesa. In mezzo al campo potrebbe rifiatare Zielinski, con la sorpresa Frattesi e Sucic pronti a scendere in campo dal primo minuto. La decisione definitiva arriverà solo nella giornata odierna, ma Mkhitaryan appare destinato a una maglia da titolare nella prossima sfida di Champions League contro l’Arsenal.

Per quanto riguarda la difesa, Akanji potrebbe essere quello sacrificato: al suo posto è in vantaggio Acerbi, anche se resta viva l’alternativa de Vrij. Nel resto della formazione, rispetto alla gara di mercoledì, sono attesi i rientri di Bisseck, Dimarco e Luis Henrique.