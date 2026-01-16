16 Gennaio 2026
Probabili formazioni Udinese-Inter: torna Sucic dal 1′
Le possibili scelte di Runjaic e Chivu
Nuovo appuntamento in campionato per l’Inter che alla 21esima giornata farà visita all’Udinese nel match in programma sabato 17 gennaio alle ore 15.00. La formazione nerazzurra è chiamata al riscatto contro i bianconeri dopo la sconfitta incassata all’andata, alla ricerca di un successo che la riporterebbe nuovamente a +6 sul Milan (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE UDINESE-INTER).
Di seguito le probabili formazioni di Udinese-Inter:
17 Gennaio 2026 – 15:00
Bluenergy Stadium, Udine
Udinese 4-4-1-1
Formazione40 – Okoye 31 – Kristensen 27 – Kabasele 28 – Solet 11 – Kamara 28 – Zanoli 24 – Piorowski 8 – Karlstrom 32 – Ekkelenkamp 14 – Atta 9 – Davis Kosta Runjaic
Panchina
1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 19 Ehizibue, 38 Miller, 4 Lovric, 6 Zarraga, 29 Camara, 77 Rui Modesto, 7 Gueye, 15 Bayo
Ballottaggi
Piotrowski-Miller 55-45%
Squalificati
Zaniolo
indisponibili
Zemura, Buksa, Zaniolo
diffidati
Karlstrom
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 30 – Carlos Augusto 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 23 – Barella 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
40 Calligaris, 60 Taho, 15 Acerbi, 6 De Vrij, 95 Bastoni, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 7 Zielinski, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 14 Bonny, 9 Thuram.
Ballottaggi
Akanji-De Vrij 55-45%, Sucic-Zielinski 51-49%, Esposito-Thuram 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Josep Martinez, Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Calhanoglu
diffidati
Calhanoglu
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: