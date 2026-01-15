Dove vedere Udinese-Inter, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire il match
Quando si gioca Udinese-Inter, 21^ giornata Serie A
Reduce dal successo nel recupero infrasettimanale contro il Lecce, l’Inter campione d’inverno si appresta ad una trasferta sulla carta molto complicata in casa dell’Udinese in programma sabato 17 gennaio alle 15.00. La squadra di Cristian Chivu cercherà non solo di allungare la striscia di risultati positivi, ma soprattutto di ‘vendicare’ la sconfitta rimediata all’andata davanti ai propri tifosi contro la squadra di Kosta Runjaic.
Udinese-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?
Udinese-Inter verrà trasmessa sabato 17 gennaio alle ore 15:00 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Udinese-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Udinese-Inter in diretta insieme a voi!