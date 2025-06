Gazzetta: “Decisione presa, stravolto il futuro di Frattesi”

Grossa novità per quanto riguarda il futuro di un giocatore importante nella rosa dell’Inter come Davide Frattesi. Visto il poco spazio che gli è stato concesso nelle due stagioni in nerazzurro, da mesi si parla ormai di un suo addio e lo scorso mese di gennaio il suo procuratore lo aveva offerto alla Roma ma il club milanese ha fatto muro.

Secondo quanto riportato oggi anche in prima pagina da La Gazzetta dello Sport, sono cambiati i piani futuri per Frattesi. Dopo l’addio del tecnico Simone Inzaghi, adesso il destino del centrocampista classe 1999 sarà ancora all’Inter e non sarà quindi ceduto nel corso di questa sessione estiva, stando alle informazioni della rosea.

Frattesi viene infatti considerato un giocatore importante dal nuovo allenatore Cristian Chivu e può tornare ad essere protagonista nell’Inter visto che il tecnico rumeno crede molto in lui. I due si sono già parlati e già dai prossimi giorni negli Stati Uniti potranno iniziare a lavorare insieme puntando a far diventare il numero 16 un’arma in più.