L’Inter cambia idea: non vuole perderlo a zero, rinnovo per 4 anni

Questa è un’estate di grande rinnovamento in casa Inter perché il fondo Oaktree ha garantito che ci sarà qualche investimento economico in più rispetto al passato dove le sessioni di mercato erano a saldo zero, ma ha anche chiesto che venga ringiovanita la rosa nerazzurra che verrà allenata da Cristian Chivu nel corso della prossima stagione.

In tal senso potrebbero essere utili diversi giovani talenti che sono in uscita dalla Primavera dopo lo scudetto vinto oppure i molti giocatori rientranti da un prestito come Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista di ritorno dalla Sampdoria e di cui si parla molto bene ma che attualmente ha il contratto in scadenza fra 12 mesi.

Per evitare rischi di perderlo a zero, come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter sta trattando un rinnovo quadriennale con gli agenti del nigeriano classe 2004. In Serie B si è imposto con la divisa doriana e ha giocato infatti ben 35 partite. Chivu in estate valuterà le qualità di Akinsanmiro e deciderà poi se tenerlo con sé oppure se magari potrà essere un elemento utile all’U23.