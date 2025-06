Darmian può salutare: lo vuole l’ex allenatore dell’Inter

Nel processo di rinnovamento della sua rosa che l’Inter vuole attuare in questa sessione estiva di calciomercato, sono diversi i calciatori esperti che sono in bilico e che potrebbero essere ceduti per far posto a giocatori più giovani. Tra questi troviamo anche Francesco Acerbi, Mehdi Taremi ed Henrikh Mkhitaryan.

Da oggi va aggiunto alla lista dei possibili partenti anche il nome di Matteo Darmian. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore nerazzurro è infatti uno dei possibili giocatori in uscita dall’Inter nel corso dell’estate: su di lui ci sarebbe un ex allenatore della Beneamata che lo ha già allenato in passato.

Si tratta del Fenerbahce di José Mourinho, il tecnico portoghese ha già lavorato con Darmian tra il 2016 e il 2018 nel Manchester United. Secondo queste voci di mercato vorrebbe tornare ad allenarlo e avrebbe chiesto al suo club di esplorare le condizioni di un suo possibile trasferimento in Turchia e sarebbe stata inviata la prima offerta al difensore.