Fuori in 3: allarme infortuni per Chivu all’esordio Mondiale

Manca sempre meno all’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club negli Stati Uniti: i nerazzurri sono arrivati nella giornata di ieri a Los Angeles e si stanno preparando per la prima partita del girone che sarà nella notte italiana tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno contro i messicani del Monterrey: sarà l’esordio assoluto per Cristian Chivu.

L’allenatore rumeno dopo tanti anni alla guida delle giovanili e della Primavera dell’Inter ora potrà guidare la prima squadra dopo che ne raccolto l’eredità di Simone Inzaghi. Spunta però subito un problema di infermeria con due giocatori importanti e un giovane che non saranno a disposizione del tecnico ex Parma per la gara di debutto al Mondiale.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sia Hakan Calhanoglu (problema fisico muscolare) che Yann Aurel Bisseck (infortunio ai flessori) saranno assenti per il primo match di questo torneo. Chivu dovrebbe riuscire a recuperare il regista turco per la seconda partita mentre per il difensore tedesco si spera nella terza ed ultima gara del girone. Out per la prima sfida anche Pio Esposito.