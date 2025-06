Sky: “Offerta ufficiale Inter”, serve SUBITO a Chivu

Dopo gli acquisti già ufficializzati di Luis Henrique e di Petar Sucic, che sono già volati negli Stati Uniti con la squadra, l’Inter farà altri colpi in entrata in questa sessione estiva di mercato. Il nuovo allenatore Cristian Chivu ha bisogno di alcuni colpi per le sue idee tattiche e il club vuole supportarlo con un nuovo arrivo.

In casa Inter è pronta l’offerta per un pupillo dell’allenatore rumeno come Giovanni Leoni, giovane e talentuoso difensore del Parma che ha avuto subito un ottimo feeling con Chivu. Come riportato da Sky Sport poco fa, c’è stato un contatto tra l’Inter e il club ducale per provare ad arrivare un’intesa in questo affare.

Leoni viene giudicato uno dei difensori italiani più promettenti e nell’ultimo campionato di Serie A ha fin da subito dimostrato di essere un grande talento pronto per il salto di qualità. Chivu vorrebbe puntare su di lui anche all’Inter ma ovviamente ci sarà prima da raggiungere un’intesa economica con il Parma che vuole monetizzare bene.