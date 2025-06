Inter, il mondiale può valere 118 milioni

L’Inter non si concede pause, nemmeno d’estate. Dopo una stagione altalenante, chiusa con il secondo posto in Serie A alle spalle del Napoli e una pesante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League 2025, i nerazzurri si preparano al Mondiale per Club FIFA 2025, in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Con l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Cristian Chivu come nuovo allenatore, l’Inter va negli States per provare a riscattarsi in un torneo a 32 squadre che mette in palio un montepremi da 1 miliardo di dollari. Con un potenziale guadagno di 117,85 milioni di dollari in caso di vittoria finale, i nerazzurri vogliono trasformare una stagione difficile in un trionfo globale.

Inter sesta forza del Mondiale per gli analisti

La fiducia degli analisti è piuttosto importante nei confronti di Lautaro e compagni. L’Inter vincente del Mondiale per Club è bancata a 16 volte la posta in gioco mediamente, attestandosi come sesta forza del torneo. Ma potrebbe essere anche migliore la situazione. Nonostante il cambio in panchina e la delusione in Champions, l’Inter rimane una squadra temibile grazie a stelle come Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Marcus Thuram. Real Madrid, PSG e Manchester City partono favoriti, seguiti da Bayern Monaco e Chelsea, ma l’Inter, sotto la guida di Chivu, potrebbe sorprendere. L’ex difensore, con la sua esperienza nella Primavera nerazzurra e con la salvezza raggiunta col Parma nella stagione appena conclusa, è chiamato a portare energia nuova. Il tecnico romeno è chiamato soprattutto a ridare fiducia a tutto l’ambiente nerazzurro, inevitabilmente depresso dalla pesante sconfitta col PSG e dall’addio di Simone Inzaghi.

Analisi del girone nerazzurro

L’Inter è stata sorteggiata nel Gruppo E, un raggruppamento impegnativo ma non insormontabile. Gli avversari saranno River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Giappone) e CF Monterrey (Messico). Il debutto è previsto il 17 giugno al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro il Monterrey, seguito dal match contro gli Urawa Red Diamonds il 21 giugno al Lumen Field di Seattle (ore 21:00 in Italia). La chiusura del girone sarà contro il River Plate il 25 giugno, sempre a Seattle. Il River Plate, con il suo gioco offensivo e la sua tradizione, è l’avversario più ostico, mentre gli Urawa Red Diamonds puntano su un calcio rapido e organizzato. Il Monterrey, solido ma meno competitivo, è alla portata. Per avanzare agli ottavi, l’Inter dovrà conquistare almeno una delle prime due posizioni del girone, un obiettivo che è ampiamente alla portata dei nerazzurri nonostante il momento psicofisico non semplice.

Quanto si porta a casa il club in caso di vittoria?

Il Mondiale per Club 2025 offre un montepremi senza precedenti, con 475 milioni di dollari legati ai risultati sportivi e 525 milioni per la partecipazione. Per l’Inter, i guadagni variano in base al percorso. Ecco gli scenari: