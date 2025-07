Fracciata all’Inter su Luis Henrique: “Mossa da Houdini”

Luis Henrique è arrivato all’Inter da poco tempo, ma il suo trasferimento sta facendo già discutere molto. Le sue prime uscite al Mondiale per Club non sono state del tutto convincenti, ma è decisamente troppo presto per dare un giudizio. Tuttavia, in Francia non la pensano così.

Il giornalista Romain Molina, infatti, ha commentato l’operazione senza mezzi termini, facendo i complimenti a Mehdi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia per i soldi ottenuti da questa operazione. “Benatia non so come ci sia riuscito. Onestamente, è Houdini. Per me è un grande mago”, queste le parole sul suo canale YouTube.

Sempre secondo il giornalista, l’operazione sarebbe potuta traballare dopo l’addio di Simone Inzaghi dall’Inter, dal momento che il giocatore sarebbe stato una richiesta proprio dell’ex tecnico nerazzurro. Invece, il colpo è andato in porto regolarmente, nei tempi previsti.