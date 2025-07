Così Lookman può fare davvero l’ASSIST decisivo all’Inter

Come confermato da più parti, questa settimana potrebbe essere quella decisiva per il trasferimento di Ademola Lookman all’Inter. I nerazzurri devono trovare l’intesa con l’Atalanta, ma ora sembrano intenzionati a rivedere la prima offerta fatta.

Tuttavia, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, a fornire l’assist decisivo all’Inter potrebbe essere lo stesso Lookman. Secondo il quotidiano, il giocatore, insieme ai suoi agenti, sarebbe pronto a forzare la mano con l’Atalanta per il suo addio. Da capire la reazione del club orobico, di certo non felicissimo della trattativa portata avanti nell’ombra dall’attaccante.

Inoltre, quel che sembra certo secondo la Rosea, è la volontà di Lookman di trasferirsi all’Inter, tanto da aver respinto altre proposte, come quella da 5 milioni di euro del Napoli. Marotta e Ausilio si preparano a capitalizzare.