Frenata per Bento: “L’Inter non molla, ma l’Athletico alza il prezzo”

Il portiere è l’obiettivo primario del mercato dell’Inter, con diversi nomi sul taccuino della dirigenza come papabili obiettivi. La volontà del club è di affiancare Sommer con un portiere di ottimo livelllo, che possa partire alle sue palle, ma anche contendergli il posto da titolare.

Per lungo tempo il preferito è stato Bento dell’Athletico Paranaense. Una pista che l’Inter non ha abbandonato, ma che, come racconta La Gazzetta dello Sport, si sta facendo più complicata. Il club brasiliano non solo non si smuoverebbe dalla richiesta di 20 milioni di euro, ma avrebbe anche alzato il prezzo della richiesta.

Una valutazione troppo alta per l’Inter, che ha cominciato a guardarsi attorno in merito ad altri profili, come Martinez del Genoa o Mandas della Lazio.