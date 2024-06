Dilemma Carboni per l’Inter: tre opzioni per il suo futuro

Dove giocherà Valentin Carboni nella prossima stagione? Questa è una delle domande che l’Inter si sta ponendo. E la risposta non è scontata, con il club nerazzurro chiamato a scegliere tra tre possibili scenari per il futuro dell’argentino.

Li racconta il Corriere dello Sport. Il primo è la cessione per finanziare il mercato in entrata. In questo senso, l’Inter non valuterebbe Carboni meno di 30-35 milioni di euro. L’altra ipotesi, invece, è la permanenza in nerazzurro, per regalare a Inzaghi la quinta punta richiesta.

Infine, c’è la terza via: dopo l’esperienza in prestito al Monza, Carboni potrebbe partire nuovamente a titolo temporaneo in Serie A. Un ulteriore anno di esperienza sarebbe utile alla sua crescita personale e potrebbe permettere alla sua valutazione di lievitare ulteriormente.