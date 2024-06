Asllani: “Io interista da sempre. Se resto all’Inter? Certo”

Intervistato da SportMediaset dopo la vittoria in amichevole con l’Albania, primo avversario dell’Italia agli Europei, Kristjan Asllani ha parlato anche dei suoi risultati con l’Inter e del suo futuro in maglia nerazzurra.

Queste le sue parole:

SCUDETTO NEL DERBY – “Bellissimo, anche perché poi io sono interista da sempre. Siamo contenti per la seconda stella che è arrivata con la vittoria del derby. Ci ha premiato del lavoro fatto tutto l’anno”.

OBIETTIVI INTER – “Vincere anche la Champions League? L’Inter deve sempre puntare a vincere più trofei possibili. Ora c’è la Nazionale, quando tornerò non vedo l’ora di rivedere i miei compagni all’Inter. Sono contento di essere in un gruppo così unito”.

FUTURO – “Vedremo se avro più spazio l’anno prossimo. Io ho sempre detto che devo lavorare, quando il mister mi chiama in causa devo farmi trovare pronto per dare il massimo. Se resto al 100%? Certo. Io sono molto contento qua. Anche l’anno scorso tutti mi hanno aiutato in una maniera incredibile. Sono in una delle migliori squadre e devo lavorare, lavorare e lavorare. Resterò sicuramente”.