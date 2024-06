Oaktree cambia il futuro di Carboni: “Uno scenario da evitare”

Il futuro di Valentin Carboni è uno dei temi caldi in casa Inter nei prossimi mesi. L’argentino potrebbe essere ceduto per finanziare il mercato, ma anche una sua permanenza in nerazzurro non è da escludere. Anche in virtù delle strategie di Oaktree

Come scrive Tuttosport, infatti, il fondo americano chiede grande attenzione ai giovani e alla loro valorizzazione e un addio dell’argentino (valutato circa 30 milioni di euro) tradirebbe in un certo senso questa volontà.

In casa Inter, allora, l’obiettivo sarebbe quello di evitare casi come quelli di Coutinho, Zaniolo, Di Gregorio e Casadei; ovvero, giovani di ottime prospettive sacrificati in nome del bilancio, quando invece avrebbero potuto aumentare ancora di più il loro valore.

Scenari che la nuova proprietà non vuole ripetere e che potrebbero evitare, pertanto, la cessione di Carboni. Anche perché, seppur con il bisogno di autofinanziare il proprio mercato, l’Inter attuale non ha bisogno di incassare per fa quadrare i conti.