11 Agosto 2025

L’Inter ha fretta di cedere Asllani: già scelti 2 sostituti

Due innesti per la mediana

Uno dei temi che riguardano questa sessione di mercato dell’Inter è quello legato al futuro di Kristjan Asllani. Il regista ex Empoli non è più uno dei giocatori centrali nel progetto nerazzurro e non dovrebbe quindi far parte della squadra che sarà allenata da Cristian Chivu nella nuova stagione che parte in via ufficiale tra 14 giorni.

Il centrocampista albanese vuole restare in Serie A e su di lui si sono mosse Bologna e Fiorentina, anche se non c’è ancora un’offerta ufficiale. L’Inter ha però fretta di vendere Asllani perché deve trovare un suo sostituto con Cristian Chivu che chiede un mediano difensivo con delle spiccate caratteristiche difensive.

Si era vociferato di Keita del Parma ma i nomi che adesso emergono come principali obiettivi dell’Inter per la mediana sono due: il primo è sempre Morten Frendrup del Genoa mentre il secondo è un nuovo profilo e si tratta del classe 2001 argentino Santiago Hezze in forza all’Olympiacos, lo riporta Sportitalia.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.