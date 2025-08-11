L’Inter ha fretta di cedere Asllani: già scelti 2 sostituti

Uno dei temi che riguardano questa sessione di mercato dell’Inter è quello legato al futuro di Kristjan Asllani. Il regista ex Empoli non è più uno dei giocatori centrali nel progetto nerazzurro e non dovrebbe quindi far parte della squadra che sarà allenata da Cristian Chivu nella nuova stagione che parte in via ufficiale tra 14 giorni.

Il centrocampista albanese vuole restare in Serie A e su di lui si sono mosse Bologna e Fiorentina, anche se non c’è ancora un’offerta ufficiale. L’Inter ha però fretta di vendere Asllani perché deve trovare un suo sostituto con Cristian Chivu che chiede un mediano difensivo con delle spiccate caratteristiche difensive.

Si era vociferato di Keita del Parma ma i nomi che adesso emergono come principali obiettivi dell’Inter per la mediana sono due: il primo è sempre Morten Frendrup del Genoa mentre il secondo è un nuovo profilo e si tratta del classe 2001 argentino Santiago Hezze in forza all’Olympiacos, lo riporta Sportitalia.