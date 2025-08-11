Rottura TOTALE e addio certo: Donnarumma è fuori dal PSG

Da giorni si parla molto del possibile addio di Gianluigi Donnarumma dal PSG visto che da mesi il club parigino e il portiere italiano sono in trattativa per un rinnovo di contratto che però non è mai arrivato e la rottura tra le parti è ormai definitiva, come confermato dal fatto che è stato acquistato Lucas Chevalier dal Lille.

Mercoledì sera il PSG verrà in Italia, con più precisione a Udine, per giocare la Supercoppa Europea contro il Tottenham e – secondo quanto annunciato su X da Fabrizio Romano, nella lista convocati del club francese non ci sarà Donnarumma. Questo è l’ennesimo segnale della rottura totale e la conferma che l’addio è ormai vicino.

Negli ultimi giorni era uscita già una lista di società interessate a mettere sotto contratto il portiere ex Milan che va a scadenza col PSG nel giugno 2026. Si tratta del Chelsea, del Manchester United (dove prenderebbe il posto all’ex nerazzurro Onana) e proprio dell’Inter: sarà quindi un mese di agosto bollente per l’affare Donnarumma.