Probabili formazioni di Monza-Inter: rientrano i big

La terza amichevole estiva dei nerazzurri di mister Cristian Chivu sarà Monza-Inter: il fischio d’inizio di questa partita è in programma per le ore 21 di martedì 12 agosto, qui le info per sapere dove poter vedere la gara dell’U-Power Stadium.

Il tecnico dell’Inter può puntare di nuovo dal primo minuto su alcuni big come Dumfries e Mkhitaryan che sono partiti dalla panchina nell’ultimo match amichevole col Monaco. Possibili però anche ulteriori cambi tra attacco e difesa.

Di seguito le probabili formazioni di Monza-Inter.