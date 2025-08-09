9 Agosto 2025
Probabili formazioni di Monza-Inter: rientrano i big
Le possibili scelte dei due allenatori
La terza amichevole estiva dei nerazzurri di mister Cristian Chivu sarà Monza-Inter: il fischio d’inizio di questa partita è in programma per le ore 21 di martedì 12 agosto, qui le info per sapere dove poter vedere la gara dell’U-Power Stadium.
Il tecnico dell’Inter può puntare di nuovo dal primo minuto su alcuni big come Dumfries e Mkhitaryan che sono partiti dalla panchina nell’ultimo match amichevole col Monaco. Possibili però anche ulteriori cambi tra attacco e difesa.
Di seguito le probabili formazioni di Monza-Inter.
12 Agosto 2025 – 21:00
U-Power Stadium
Monza 3-4-2-1
Formazione90 – Thiam 2 – Brorsson 5 – Izzo 16 – Lucchesi 84 – Ciurria 32 – Pessina 4 – Colombo 19 – Birindelli 28 – Colpani 10 – Caprari 35 – Ganvoula Paolo Bianco
Panchina
21 Pizzignacco, 44 Carboni, 6 Domanico, 55 Martins, 26 Sardo, 14 Obiang, 33 Capolupo, 24 Maric, 17 Keita, 37 Petagna, 30 Zanni
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Antov
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 28 – Pavard 6 – De Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 8 – Sucic 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 15 Acerbi, 31 Bisseck, 36 Darmian, 30 Carlos Augusto, 59 Zalewski, 11 Luis Henrique, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 14 Bonny, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: