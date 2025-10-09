Futuro all’Inter: la risposta di Caprile incendia il mercato

Giorno dopo giorno, si fanno sempre più insistenti le voci che riguardano il forte interesse dell’Inter verso Elia Caprile. Il portiere del Cagliari sta evidenziando una crescita davvero promettente, come certificato anche dall’ottima stagione disputata in questo avvio con la formazione sarda.

Il suo nome, anche per questa ragione, è stato accostato a top club italiani del calibro di Inter e Milan. In particolare i nerazzurri, a fronte della scadenza del contratto di Yann Sommer a fine stagione, sono stati sino a questo momento i più attivi intorno al nome dell’ex portiere del Napoli.

Lo stesso Caprile ha parlato chiaramente del suo futuro in un’intervista pubblicata questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in riferimento all’interesse di grandi società sia italiane che estere. Questa la sua risposta: “Fa piacere sentirsi accostati a top club. Però la mia testa è sul Cagliari, sono concentrato ad aiutare tutti nel raggiungimento della salvezza”.