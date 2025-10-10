10 Ottobre 2025

Upamecano all’Inter: Fabrizio Romano annuncia la verità

Il difensore può lasciare il Bayern Monaco

Con un presidente come Beppe Marotta che, assieme ovviamente al DS Piero Ausilio, si occupa in prima persona di tutte le sessioni di calciomercato, in casa Inter c’è sempre grande attenzione ai movimenti dei parametri zero. Il numero uno nerazzurro ha infatti sempre abituato tutti ad avere particolare fiuto per i colpi importanti tra gli svincolati.

Un calciatore che a giugno 2026 vedrà il suo contratto scadere (e che quindi potrà essere preso a zero già a gennaio) è Dayot Upamecano. Il difensore francese è infatti in scadenza col Bayern Monaco e piace anche all’Inter come conferma il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano con queste parole sul suo canale YouTube:

“Su Upamecano sarà dura per i club italiani. All’Inter piacerebbe a parametro zero nel 2026. Il Bayern continua ad insistere per il rinnovo ma se non dovesse firmare, potrebbero arrivare grandi club da Spagna, Francia e Inghilterra. Piace ai nerazzurri ma per dire che siano in corsa è presto, il rinnovo è ancora possibile”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.