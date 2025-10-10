Upamecano all’Inter: Fabrizio Romano annuncia la verità

Con un presidente come Beppe Marotta che, assieme ovviamente al DS Piero Ausilio, si occupa in prima persona di tutte le sessioni di calciomercato, in casa Inter c’è sempre grande attenzione ai movimenti dei parametri zero. Il numero uno nerazzurro ha infatti sempre abituato tutti ad avere particolare fiuto per i colpi importanti tra gli svincolati.

Un calciatore che a giugno 2026 vedrà il suo contratto scadere (e che quindi potrà essere preso a zero già a gennaio) è Dayot Upamecano. Il difensore francese è infatti in scadenza col Bayern Monaco e piace anche all’Inter come conferma il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano con queste parole sul suo canale YouTube:

“Su Upamecano sarà dura per i club italiani. All’Inter piacerebbe a parametro zero nel 2026. Il Bayern continua ad insistere per il rinnovo ma se non dovesse firmare, potrebbero arrivare grandi club da Spagna, Francia e Inghilterra. Piace ai nerazzurri ma per dire che siano in corsa è presto, il rinnovo è ancora possibile”.