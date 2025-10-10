Romano SVELA: “Martinez? L’Inter prenderà un altro portiere”

Uno dei temi di calciomercato che sono maggiormente circolati nelle ultimissime sessioni di mercato in casa Inter sono quelli relativi al futuro del reparto dei portieri visto che il contratto di Yann Sommer è in scadenza e che dovrà quindi essere sostituito. C’è inoltre il discorso legato al futuro di Josep Martinez che piace a tanti tifosi.

In merito al destino dello spagnolo è intervenuto Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ribadendo come l’Inter conti su Martinez ma sottolineando anche che la prossima estate arriverà un nuovo portiere. Non è ancora emerso un nome forte come prima opzione di mercato ma l’ex Genoa farà di tutto per tenersi il posto. Queste le parole dell’esperto di mercato:

“Martinez avrà ancora delle chance per dimostrare il suo valore e avere così la possibilità di restare all’Inter e giocarsi il posto con un altro portiere che arriverà l’anno prossimo. L’Inter non ha preso nessuna decisione su Martinez ma sta seguendo altri portieri per il 2026, come Caprile, perché Sommer ha chance di partire”.