“Mi sono informato”: Sabatini svela 4 flop voluti da Inzaghi

Il fatto che Simone Inzaghi abbia lasciato un segno nella storia recente dell’Inter è ormai un fatto evidente. Il tecnico piacentino ha condotto la squadra nerazzurra per due volte in tre anni in finale di Champions League e l’ha portata a vincere il 20° Scudetto della sua storia. Nonostante ciò attorno al suo nome circolano sempre opinioni contrastanti.

A distanza di più di tre mesi dal suo addio all’Inter, c’è ancora chi parla e giudica il suo lavoro. Ai microfoni del podcast Cose Scomode, il noto giornalista televisivo Sandro Sabatini ha fatto una rivelazione in merito a quattro calciatori che non hanno fatto bene in nerazzurro, spiegando come fossero richieste specifiche di mercato di Inzaghi.

Queste le dichiarazioni di Sabatini sull’ex allenatore nerazzurro: “Arnautovic, Taremi e Zielinski non è che sono arrivati da soli alla Pinetina, hanno suonato il cancello e li hanno fatti entrare: mi sono informato e a quelli a cui l’ho chiesto mi hanno detto che li ha voluti Inzaghi. Correa anche, ma non volevo sparare sulla croce rossa”.