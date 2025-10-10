10 Ottobre 2025

VIDEO – Zielinski si esalta con la Polonia: gol stupendo

Il centrocampista dell'Inter trova la perla da lontano

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha sempre speso belle parole e ha dato anche fiducia a Piotr Zielinski ed ecco che il centrocampista ha mostrato tutte le sue qualità. Il polacco ex Napoli con la divisa della sua nazionale ha realizzato un gol molto bello e decisivo per la vittoria per 1-0 in amichevole contro la Nuova Zelanda. Ecco il video.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.