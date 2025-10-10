VIDEO – Zielinski si esalta con la Polonia: gol stupendo

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha sempre speso belle parole e ha dato anche fiducia a Piotr Zielinski ed ecco che il centrocampista ha mostrato tutte le sue qualità. Il polacco ex Napoli con la divisa della sua nazionale ha realizzato un gol molto bello e decisivo per la vittoria per 1-0 in amichevole contro la Nuova Zelanda. Ecco il video.

🚨🌏 | GOAL: WHAT A GOAL FROM PIOTR ZIELINSKI!



🇵🇱Poland 1-0 New Zealand 🇳🇿



pic.twitter.com/KZDRo5UQ1f — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 9, 2025