7 Ottobre 2025
Dove vedere Inter-Atletico Madrid, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire la gara amichevole in Libia
Quando si gioca l’amichevole Inter-Atletico Madrid
In occasione di questa sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, l’Inter ha annunciato una gara amichevole contro l’Atletico Madrid che si svolgerà venerdì 10 ottobre alle ore 18 italiane. La particolarità di questa partita è che si disputerà in Libia, presso la città di Bengasi per la la Reconstruction Cup.
Inter-Atletico Madrid, dove vederla
Al momento non sono ancora note informazioni ufficiali su quale emittente televisiva trasmetterà questo incontro. Rimane possibile quindi ogni ipotesi, da DAZN a Sky Sport passando per la TV in chiaro con magari Sportitalia o uno dei canali Mediaset. Non appena ci saranno novità ufficiali vi informeremo.