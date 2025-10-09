9 Ottobre 2025

Probabili formazioni di Atletico-Inter: chance per Diouf

Le possibili scelte dei due allenatori

Come svelato nei giorni scorsi, la squadra di Cristian Chivu sarà protagonista domani pomeriggio di un’amichevole internazionale di prestigio. Nel rinnovato Benghazi International Stadium, infatti, dalle 18.00 di venerdì 10 ottobre (ora italiana) si giocherà Atletico Madrid-Inter, match inaugurale dopo i lavori eseguiti nel nuovo impianto in una gara in cui verrà assegnata Reconstruction Cup – FDRL Cup.

Per quanto riguarda l’Inter, saranno 13 i calciatori indisponibili poiché impegnati con le rispettive nazionali, oltre all’infortunato Thuram che rimarrà ad Appiano e non prenderà il volo domattina coi compagni convocati per l’amichevole. Per il Cholo Simeone, invece, saranno 12 i calciatori assenti per gli impegni con le rispettive selezioni.

Queste dunque le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter:

10 Ottobre 2025 – 18:00
Benghazi International Stadium, Bengasi (Libia)
logo Atletico Madrid
Atletico Madrid 4-4-2
Formazione
1 – Musso 18 – Pubill 26 – Kostis 15 – Lenglet 3 – Ruggeri 11 – Thiago Almada 6 – Koke 4 – Gallagher 21 – Galan 7 – Griezmann 12 – Carlos Martin Diego Simeone
Panchina
Nessuno
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Barrios, Llorente, Baena, Le Normand, Hancko, Oblak, Raspadori, Sorloth, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Molina, Simeone
diffidati
Nessuno
logo Inter
Inter 3-5-2
Formazione
1 – Sommer 31 – Bisseck 15 – Acerbi 42 – Palacios 36 – Darmian Kamaté 17 – Diouf 22 – Mkhitaryan 11 – Luis Henrique 14 – Bonny Spinaccè Cristian Chivu
Panchina
13 Josep Martinez, 12 Di Gennaro
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Barella, Bastoni, Dimarco, Pio Esposito, Frattesi, Lautaro Martinez, Sucic, Dumfries, de Vrij, Zielinski, Akanji, Calhanoglu, Carlos Augusto, Thuram
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo:
