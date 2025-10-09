Probabili formazioni di Atletico-Inter: chance per Diouf

Come svelato nei giorni scorsi, la squadra di Cristian Chivu sarà protagonista domani pomeriggio di un’amichevole internazionale di prestigio. Nel rinnovato Benghazi International Stadium, infatti, dalle 18.00 di venerdì 10 ottobre (ora italiana) si giocherà Atletico Madrid-Inter, match inaugurale dopo i lavori eseguiti nel nuovo impianto in una gara in cui verrà assegnata Reconstruction Cup – FDRL Cup.

Per quanto riguarda l’Inter, saranno 13 i calciatori indisponibili poiché impegnati con le rispettive nazionali, oltre all’infortunato Thuram che rimarrà ad Appiano e non prenderà il volo domattina coi compagni convocati per l’amichevole. Per il Cholo Simeone, invece, saranno 12 i calciatori assenti per gli impegni con le rispettive selezioni.

Queste dunque le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter: