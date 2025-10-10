CorSport è certo: “Inter decisa sul giocatore, lo comprerà”

Il progetto giovani di Cristian Chivu sta andando avanti e si vedono i primi buoni risultati che il lavoro del tecnico rumeno sta dando. Bonny e Pio Esposito sono infatti due ottimi esempi di come ci siano diversi bravi talenti nella rosa dell’Inter pronti a sbocciare e fin qui anche Petar Sucic ha fatto vedere grandi cose.

Un altro giovane che presto potrà essere nella rosa di Chivu è Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo figlio di Dejan sta esplodendo in Belgio con la maglia del Bruges e l’Inter ha mantenuto una recompra che potrà sfruttare nel 2026 o nel 2027 per riprenderselo. Come conferma il Corriere dello Sport, la società è certa di richiamarlo:

“L’Inter, che intanto ha incassato 10 milioni di euro dal trasferimento del serbo, non ha affatto archiviato il fascicolo. Anzi, di comune accordo con il suo entourage, ha deciso di mandare il ragazzo in Belgio anche accettando condizioni economiche che potevano sembrare poco vantaggiose perché c’era la convinzione che quella fosse la piazza migliore per permettergli di sbocciare definitivamente”.