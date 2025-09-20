Inter, torna Stankovic? La VERITÀ sulle cifre della recompra

Uno dei giocatori che nell’ultima estate ha permesso all’Inter di mettere a segno una corposa plusvalenza è stato Aleksandar Stankovic che è stato ceduto al Bruges per 10 milioni di euro. Si è trattato di un addio parecchio remunerativo per i nerazzurri in ottica bilancio visto che era un prodotto del settore giovanile.

Dal canale YouTube di Fabrizio Romano, arriva un aggiornamento del suo collega Matteo Moretto che svela quali sono le reali cifre che Inter e Bruges hanno concordato per un eventuale ritorno in Italia di Stankovic. Ecco le parole del giornalista esperto di mercato che svela come ci siano due anni per riportare in nerazzurro il classe 2005:

“Stankovic è uno dei più promettenti in Europa, l’Inter lo ha venduto al Bruges per 10 milioni di euro + circa il 12% di futura rivendita. L’Inter ha però due clausole per riportarlo a Milano: la prima di 23 milioni di euro valida nel 2026 e la seconda da 25 milioni di euro valida nel 2027. Rimane un calciatore controllato dal club nerazzurro”.